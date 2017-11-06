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    Культура

    Впервые за 45 лет: Ирак примет участие в конкурсе "Мисс Вселенная"

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    В последний раз Ирак участвовал в "Мисс Вселенной" в 1972 году. Тогда страну представляла Вайдан Сулейман в Пуэрто-Рико. На состязание отправится 27-летняя Сара Айдан.
    Сара Айдан
    @sarahidan

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Представительница Ирака впервые за последние 45 лет примет участие в конкурсе "Мисс Вселенная", который пройдет 26 ноября в Лас-Вегасе, сообщает SHAFAQ News.

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    На состязание отправится 27-летняя Сара Айдан. Она заняла второе место в конкурсе красоты в Багдаде. Выяснилось, что победительница замужем, поэтому ее дисквалифицировали, а право поехать в США получила Айдан.

    Напомним, в Киеве прошел финальный этап конкурса "Мисс Украина Вселенная", на котором победила 18-летняя Яна Красникова.

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