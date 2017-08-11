наверх
11.08.201712:43
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Юная полиглотка стала победительницей конкурса "Мисс Украина-Вселенная"

    (обновлено: )16601
    Победительница конкурса Мисс Украина-Вселенная - 2017
    Победительница конкурса Мисс Украина-Вселенная - 2017
    Победительница конкурса Мисс Украина-Вселенная - 2017
    Победительница конкурса Мисс Украина-Вселенная - 2017
    Победительница конкурса Мисс Украина-Вселенная - 2017
    Победительница конкурса Мисс Украина-Вселенная - 2017
    Победительница конкурса Мисс Украина-Вселенная - 2017
    Победительница конкурса Мисс Украина-Вселенная - 2017
    Победительница конкурса Мисс Украина-Вселенная - 2017
    Победительница конкурса Мисс Украина-Вселенная - 2017
    Победительница конкурса Мисс Украина-Вселенная - 2017
    instagram.com/yanakrasni/
    Победительница конкурса Мисс Украина-Вселенная - 2017
    instagram.com/yanakrasni/
    Победительница конкурса Мисс Украина-Вселенная - 2017
    instagram.com/yanakrasni/
    Победительница конкурса Мисс Украина-Вселенная - 2017
    instagram.com/yanakrasni/
    Победительница конкурса Мисс Украина-Вселенная - 2017
    instagram.com/yanakrasni/
    Победительница конкурса Мисс Украина-Вселенная - 2017
    instagram.com/yanakrasni/
    Победительница конкурса Мисс Украина-Вселенная - 2017
    instagram.com/yanakrasni/
    Победительница конкурса Мисс Украина-Вселенная - 2017
    instagram.com/yanakrasni/
    Победительница конкурса Мисс Украина-Вселенная - 2017
    instagram.com/yanakrasni/
    Победительница конкурса Мисс Украина-Вселенная - 2017

    Рекомендуем

    Масштабная авария с участием автобуса в КитаеПочти 40 погибших, более 10 раненых. Масштабное ДТП в Китае06:23 11.08.2017
    На месте перестрелки на пляже в Полтаве, 10 августа 2017Пляжные разборки в Полтаве. Появились первые кадры с места перестрелки21:09 10.08.2017
    Прощание с трагически погибшей Ириной БережнойФотоитоги 10 августа: похороны Ирины Бережной, бои против АЗС в Киеве и угрозы КНДР18:34 10.08.2017
    Жители Позняков перекрыли улицу Ревуцкого в Киеве, протестуя против строительства АЗС"Бои" за АЗС в Киеве: протестующие возвели баррикады17:51 10.08.2017
    Постой, паровоз. Соцсети взорвали фотожабы на отставку рокера Бальчуна16:32 10.08.2017
    В сети нашли двойников Ким Кардашьян и ее сестры14:59 10.08.2017
    Прощание с трагически погибшей Ириной БережнойДрузья и коллеги провели в последний путь Ирину Бережную14:36 10.08.2017
    Прощание с трагически погибшей Ириной БережнойВ Киеве простились с Ириной Бережной13:45 10.08.2017
    Прощание с трагически погибшей Ириной БережнойПрощание с трагически погибшей Бережной. Появились фото12:36 10.08.2017
    Все фотоленты

    В Киеве прошел финальный этап конкурса "Мисс Украина Вселенная», на котором победила 18-летняя Яна Красникова.

    Киевлянка покорила сердца судей исполнением гимна Украины на английском и украинском языке. Красавица завоевала не только роскошная корону, которая стоит около 4 млн гривен, но и право представить страну на престижном конкурсе "Мисс Вселенная".

    Смотрите также: Конкурс красоты "Мисс Ливан — 2015"

    К слову, над созданием короны победительницы трудились на протяжении нескольких месяцев более 10 ювелиров. В корону закреплены 93 топаза, которым около 2 миллиарда лет, и 1353 бриллианта.

    Ссылки по теме:
    Теги: