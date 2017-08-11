Юная полиглотка стала победительницей конкурса "Мисс Украина-Вселенная"

В Киеве прошел финальный этап конкурса "Мисс Украина Вселенная», на котором победила 18-летняя Яна Красникова.

Киевлянка покорила сердца судей исполнением гимна Украины на английском и украинском языке. Красавица завоевала не только роскошная корону, которая стоит около 4 млн гривен, но и право представить страну на престижном конкурсе "Мисс Вселенная".

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К слову, над созданием короны победительницы трудились на протяжении нескольких месяцев более 10 ювелиров. В корону закреплены 93 топаза, которым около 2 миллиарда лет, и 1353 бриллианта.