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    Конкурс красоты "Мисс Винница-2017" выиграла дочь мэра

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    Победительница конкурса - Алина Шамалюк - "Мисс Винница-2017" получила эксклюзивную корону с камнями, годовой абонемент в спорт-клуб, 20000 гривен и путевку в Испанию.
    Победительница конкурса красоты Мисс Винница-2017 Алина Шамалюк
    vn.depo.ua

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Победительницей конкурса красоты "Мисс Винница-2017" стала 20-летняя Алина Шамалюк, дочь мэра города Калиновка (Винницкая область) Анатолия Шамалюка.

    Из 16 финалисток члены жюри выбирали двух равноправные вице-мисс — №12 Анну Пилипенко и №13 Дарью Глухенькую. Девушкам подарили путевки в Европу. Победительница конкурса "Мисс Винница-2017" получила эксклюзивную корону с камнями, годовой абонемент в спорт-клуб, 20000 гривен и путевку в Испанию.

    vn.depo.ua
    Конкурс красоты "Мисс Винница-2017"

    Алина Шамалюк учится в Винницком национальном медуниверситете на стоматологическом факультете.

    vn.depo.ua
    Победительница конкурса красоты "Мисс Винница-2017" Алина Шамалюк

    "Конкуренция была очень высокой. Мне пришлось немало поработать над собой, похудеть на 7 килограммов перед финалом. Сейчас мои параметры 86/60/95, но не считаю их идеальными… Победа посвящаю своей маме, которая верила и поддерживала меня. Именно с ней вместе мы поедем в подаренную организаторами путешествие", — сказала девушка в комментарии изданию "DEPO Винница".

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    Издание отмечает,  что победительница конкурса о своих родителях говорит неохотно, однако СМИ известно, что ее мать — предприниматель, а отец мэр Калиновки Анатолий Шамалюк.

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