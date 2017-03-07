Конкурс красоты "Мисс Винница-2017" выиграла дочь мэра

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Победительницей конкурса красоты "Мисс Винница-2017" стала 20-летняя Алина Шамалюк, дочь мэра города Калиновка (Винницкая область) Анатолия Шамалюка.

Из 16 финалисток члены жюри выбирали двух равноправные вице-мисс — №12 Анну Пилипенко и №13 Дарью Глухенькую. Девушкам подарили путевки в Европу. Победительница конкурса "Мисс Винница-2017" получила эксклюзивную корону с камнями, годовой абонемент в спорт-клуб, 20000 гривен и путевку в Испанию.

vn.depo.ua Конкурс красоты "Мисс Винница-2017"

Алина Шамалюк учится в Винницком национальном медуниверситете на стоматологическом факультете.

vn.depo.ua Победительница конкурса красоты "Мисс Винница-2017" Алина Шамалюк

"Конкуренция была очень высокой. Мне пришлось немало поработать над собой, похудеть на 7 килограммов перед финалом. Сейчас мои параметры 86/60/95, но не считаю их идеальными… Победа посвящаю своей маме, которая верила и поддерживала меня. Именно с ней вместе мы поедем в подаренную организаторами путешествие", — сказала девушка в комментарии изданию "DEPO Винница".

Смотрите также: Студентка-стоматолог из Франции стала "Мисс Вселенной"

Издание отмечает, что победительница конкурса о своих родителях говорит неохотно, однако СМИ известно, что ее мать — предприниматель, а отец мэр Калиновки Анатолий Шамалюк.