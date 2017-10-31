Шестой сезон станет последним для сериала "Карточный домик"

Media Rights Capital/Panic Pictures (II)/Trigger Street Productions (2013)

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Шестой сезон популярного телесериала "Карточный домик" окажется последним, сообщил журнал Variety на фоне недавних обвинений в адрес звезды сериала Кевина Спейси в домогательствах.

Известный по сериалу Star Trek актер Энтони Рэпп рассказал СМИ, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси якобы попытался соблазнить его. Спейси заявил, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения. Актер также сообщил, что история с обвинениями дала ему храбрости признаться в том, что у него были отношения с мужчинами.

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По данным журнала, съемки шестого сезона недавно начались в американском штате Мэриленд.

Сериал "Карточный домик", римейк одноименного британского сериала, производится компанией Netflix, которая специализируется на потоковом интернет-видео. Герой сериала — вымышленный американский конгрессмен-демократ Фрэнк Андервуд, которого играет неоднократный обладатель "Оскара" Кевин Спейси. Согласно сюжету сериала, Андервуд в рекордные сроки прошел путь от конгрессмена до президента США, используя интриги и убийства. На посту президента, где герой Спейси провел уже три сезона, Андервуд продолжает свои злодейства. В частности, согласно сюжету, Андервуд "украл" с помощью интриг проигранные им выборы.

Сериал пользуется в США и ряде других стран большой популярностью и получил ряд наград — в частности, 7 премий "Эмми" и 2 "Золотых глобуса".