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    Культура

    Шестой сезон станет последним для сериала "Карточный домик"

    (обновлено: )3
    Сериал "Карточный домик", римейк одноименного британского сериала, производится компанией Netflix. Съемки шестого сезона недавно начались в американском штате Мэриленд.
    Сериал Карточный домик
    Media Rights Capital/Panic Pictures (II)/Trigger Street Productions (2013)

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Шестой сезон популярного телесериала "Карточный домик" окажется последним, сообщил журнал Variety на фоне недавних обвинений в адрес звезды сериала Кевина Спейси в домогательствах.

    Актер Кевин Спейси
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Голливуд раскритиковал каминг-аут Спейси на фоне обвинений

    Известный по сериалу Star Trek актер Энтони Рэпп рассказал СМИ, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси якобы попытался соблазнить его. Спейси заявил, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения. Актер также сообщил, что история с обвинениями дала ему храбрости признаться в том, что у него были отношения с мужчинами.

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    По данным журнала, съемки шестого сезона недавно начались в американском штате Мэриленд.

    Сериал "Карточный домик", римейк одноименного британского сериала, производится компанией Netflix, которая специализируется на потоковом интернет-видео. Герой сериала — вымышленный американский конгрессмен-демократ Фрэнк Андервуд, которого играет неоднократный обладатель "Оскара" Кевин Спейси. Согласно сюжету сериала, Андервуд в рекордные сроки прошел путь от конгрессмена до президента США, используя интриги и убийства. На посту президента, где герой Спейси провел уже три сезона, Андервуд продолжает свои злодейства. В частности, согласно сюжету, Андервуд "украл" с помощью интриг проигранные им выборы.

    Сериал пользуется в США и ряде других стран большой популярностью и получил ряд наград — в частности, 7 премий "Эмми" и 2 "Золотых глобуса".

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