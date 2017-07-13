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    Культура

    "Карточный домик" принес Кевину Спейси 10-ю номинацию на "Эмми"

    (обновлено: )42
    Конкуренцию Кевину Спейси в категории "лучшая мужская роль в драматическом сериале" составят Энтони Хопкинс, Боб Оденкёрк, Мэтью Риз, Лив Шрайбер, Стерлинг К. Браун и Майло Вентимилья.
    Актер Кевин Спейси
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 июл – РИА Новости Украина. Актер Кевин Спейси за роль в сериале "Карточный домик" получил десятую в карьере номинацию на престижную телевизионную премию "Эмми", сообщили организаторы.

    Примечательно, что "Карточный домик" принес Спейси 9 из 10 номинаций на "Эмми", за предыдущие восемь (четыре за главную мужскую роль и четыре как продюсер) знаменитый американский актер не получил ни одной статуэтки. Также не повезло ему с номинацией за фильм "Пересчет" 2008 года.

    Media Rights Capital/Panic Pictures (II)/Trigger Street Productions (2013)
    Сериал "Карточный домик"

    Конкуренцию Спейси в категории "лучшая мужская роль в драматическом сериале" составят Энтони Хопкинс ("Мир Дикого Запада"), Боб Оденкёрк ("Лучше звоните Солу"), Мэтью Риз ("Американцы"), Лив Шрайбер ("Рэй Донован") и Стерлинг К. Браун и Майло Вентимилья из "Это мы".

    Премию "Эмми" присуждает основанная в 1946 году Академия телевизионных искусств и наук (Academy of Television Arts & Sciences) в десятках номинаций, в том числе за лучший драматический и комедийный сериалы, лучшим актерам и актрисам в сериалах в этих жанрах, за лучшие программы и развлекательные шоу, отмечая музыкальное и звуковое оформление, прически, грим, редактирование, свет. Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.

    Очередная, 69-я церемония вручения престижной награды лауреатам 2017 года пройдет 17 сентября.

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