Меладзе впервые прокомментировал тайную свадьбу с Брежневой

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Продюсер и композитор Константин Меладзе впервые поделился воспоминаниями о свадьбе с певицей Верой Брежневой, которая состоялась два года назад.

Тайная церемония прошла в 2015 году в Италии. Меладзе ранее предпочитал воздерживаться от рассказов о важном событии в его жизни.

По словам композитора, они намеренно решили не предавать огласке изменение семейного положения.

"Никого не было (на свадьбе — Ред.). Мы это сделали по-простому, вдвоем. Свадьба прошла в Италии. Мы старались никого не напрягать и не делать из этого какую-то шумиху. Мне кажется, это совершенно естественно, когда люди бережно относятся друг к другу, чтобы не спугнуть свое счастье и оставить какой-то островок нормальной, человеческой жизни. Тем не менее, все равно нас там хотел снять какой-то фотограф, были какие-то местные папарацци", – сообщил продюсер в эфире программы Бориса Корчевникова "Судьба человека", пишет Star hit.

Меладзе добавил, что они провели в Италии "нормальные два-три дня".

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"Утром встали, пошли в мэрию, она была рядом с гостиницей. Нас расписал мэр города, и все. Мы пошли, посидели в ресторане на берегу моря. Шикарно просто. Гуляли, кайфовали", — сообщил продюсер.

Несколько дней назад на странице Брежневой в Instagram появилась фотография, на которой ее обнимает мужчина, а на безымянном пальце сверкает обручальное кольцо. "Любите и будьте любимы", — подписала она снимок.