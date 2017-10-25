наверх
25.10.201717:17
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Меладзе впервые прокомментировал тайную свадьбу с Брежневой

    (обновлено: )148
    По словам Константина Меладзе, свадьба состоялась два года назад в Италии. Они провели несколько дней только вдвоем, чтобы "не спугнуть свое счастье и оставить какой-то островок нормальной, человеческой жизни".
    Продюсер и композитор Константин Меладзе и певица Вера Брежнева. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Продюсер и композитор Константин Меладзе впервые поделился воспоминаниями о свадьбе с певицей Верой Брежневой, которая состоялась два года назад.

    Тайная церемония прошла в 2015 году в Италии. Меладзе ранее предпочитал воздерживаться от рассказов о важном событии в его жизни. 

    По словам композитора, они намеренно решили не предавать огласке изменение семейного положения. 

    instagram.com/sofikomeladze
    Как ты красива сегодня. Свадьба дочери Меладзе в Марокко

    "Никого не было (на свадьбе — Ред.). Мы это сделали по-простому, вдвоем. Свадьба прошла в Италии. Мы старались никого не напрягать и не делать из этого какую-то шумиху. Мне кажется, это совершенно естественно, когда люди бережно относятся друг к другу, чтобы не спугнуть свое счастье и оставить какой-то островок нормальной, человеческой жизни. Тем не менее, все равно нас там хотел снять какой-то фотограф, были какие-то местные папарацци", – сообщил продюсер в эфире программы Бориса Корчевникова "Судьба человека", пишет Star hit.

    Меладзе добавил, что они провели в Италии "нормальные два-три дня".

    Смотрите также: "Горная жемчужина". Дочь Кадырова показала в Москве новую коллекцию одежды

    "Утром встали, пошли в мэрию, она была рядом с гостиницей. Нас расписал мэр города, и все. Мы пошли, посидели в ресторане на берегу моря. Шикарно просто. Гуляли, кайфовали", — сообщил продюсер.

    Несколько дней назад на странице Брежневой в Instagram появилась фотография, на которой ее обнимает мужчина, а на безымянном пальце сверкает обручальное кольцо. "Любите и будьте любимы", — подписала она снимок.

    Вера Брежнева/Instagram
    Константин Меладзе и Вера Брежнева

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    Элитный внедорожник проехал на красный на месте на месте ДТП в Харькове. Видео
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Михаил Саакашвили в палатке
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые