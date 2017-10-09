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    Фотоленты

    Как ты красива сегодня. Свадьба дочери Меладзе в Марокко

    (обновлено: )65
    instagram.com/sofikomeladze
    instagram.com/sofikomeladze
    instagram.com/sofikomeladze
    instagram.com/sofikomeladze
    instagram.com/sofikomeladze
    instagram.com/sofikomeladze
    instagram.com/sofikomeladze
    instagram.com/sofikomeladze
    instagram.com/sofikomeladze
    instagram.com/sofikomeladze

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    Старшая дочь Валерия Меладзе Инга вышла замуж за своего возлюбленного Нури Вергезе, торжество состоялось 7 октября в Марракеше (Марокко). 

    В качестве подружек невесты она выбрала родных сестер — Софью и Арину.

    Первый танец супруги исполнили под балладу отца невесты.

    Фотографии и видео с торжества выложил певец на своей странице в Instagram. Дочь также исполнила танец с отцом.

    Ранее сообщалось, что Пиппа Миддлтон, младшая сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, вышла замуж за миллионера Джеймса Мэтьюза.

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