Как ты красива сегодня. Свадьба дочери Меладзе в Марокко

Старшая дочь Валерия Меладзе Инга вышла замуж за своего возлюбленного Нури Вергезе, торжество состоялось 7 октября в Марракеше (Марокко).
В качестве подружек невесты она выбрала родных сестер — Софью и Арину.
Первый танец супруги исполнили под балладу отца невесты.
Фотографии и видео с торжества выложил певец на своей странице в Instagram. Дочь также исполнила танец с отцом.
Ранее сообщалось, что Пиппа Миддлтон, младшая сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, вышла замуж за миллионера Джеймса Мэтьюза.