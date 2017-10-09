Как ты красива сегодня. Свадьба дочери Меладзе в Марокко

Старшая дочь Валерия Меладзе Инга вышла замуж за своего возлюбленного Нури Вергезе, торжество состоялось 7 октября в Марракеше (Марокко).

В качестве подружек невесты она выбрала родных сестер — Софью и Арину.

Первый танец супруги исполнили под балладу отца невесты.

Фотографии и видео с торжества выложил певец на своей странице в Instagram. Дочь также исполнила танец с отцом.

Ранее сообщалось, что Пиппа Миддлтон, младшая сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, вышла замуж за миллионера Джеймса Мэтьюза.