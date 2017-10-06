Вера Брежнева покоряет сеть ярким образом

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Украинская и российская поп-певица, актриса, телеведущая и бывшая участница поп-группы "ВИА Гра" Вера Брежнева выложила на своей странице в Instagram новое фото, на котором она позирует в красивом длинном платье.

Образ дополняют ткани, развеивающиеся вокруг певицы.

Фотография уже собрала более 190 тысяч "лайков".

Вера Брежнева/Instagram Вера Брежнева

В конце прошлого года Вера Брежнева получила две награды американской премии Big Apple Music Awards 2016.

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Также сообщалось, что она стала ведущей на российском телеканале.