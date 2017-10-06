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    Культура

    Вера Брежнева покоряет сеть ярким образом

    (обновлено: )22610
    Поп-певица и актриса Вера Брежнева позирует в красивом длинном платье. Образ дополняют ткани, развеивающиеся вокруг нее. Снимок стремительно набирает просмотры, он набрал уже 190 тысяч "лайков".
    Певица Вера Брежнева. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Украинская и российская поп-певица, актриса, телеведущая и бывшая участница поп-группы "ВИА Гра" Вера Брежнева выложила на своей странице в Instagram новое фото, на котором она позирует в красивом длинном платье. 

    Образ дополняют ткани, развеивающиеся вокруг певицы. 

    Фотография уже собрала более 190 тысяч "лайков".

    Вера Брежнева/Instagram
    Вера Брежнева

    В конце прошлого года Вера Брежнева получила две награды американской премии Big Apple Music Awards 2016.

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    Также сообщалось, что она стала ведущей на российском телеканале.

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