Госкино требует ужесточить санкции за нарушение квот на украинские фильмы

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Глава государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко считает, что нарушение квот на показ фильмов украинского производства должно наказываться более строгими санкциями.

По его словам, сумма штрафа за несоблюдение квот на показ украинских фильмов в кинотеатрах составляет всего 1,5 тысячи гривен (около 58 долларов по курсу Нацбанка), такой суммой "вряд ли можно повлиять на менеджмент более или менее серьезного кинотеатра".

"Но если украинский кинопрокат и дальше будет развиваться только как структура, обслуживающая исключительно интересы иностранного кино, откуда бы оно ни происходило, то своевременным является введение значительно более строгих санкций за нарушение установленных законом квот на показ национальных фильмов, а также механизмов контроля за их выполнением", — написал Ильенко на своей странице в Facebook во вторник.

Парламент в сентябре 2016 года принял закон о государственной поддержке кинематографии. Документ предусматривает финансовую поддержку украинского кино и сериалов за счет средств местных бюджетов. По мнению авторов, закон позволит увеличить долю украинских фильмов в кассовых сборах страны с 2,5% до 25%.

Законодательство Украины предусматривает 30% экранного времени на показ фильмов украинского производства в кинотеатрах.