Закон о квотах на ТВ вынудит зрителя искать альтернативу - нардеп

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Депутат от фракции "Оппозиционный блок" в парламенте Юрий Павленко считает, что закон о языковых квотах на украинском телевидении вынудит зрителя искать альтернативу.

Закон об увеличении до 75% доли украинского языка на телевидении вступает в силу в пятницу. Власти надеются, что это позволит популяризировать украинский язык. При этом оппозиция в Раде считает, что такое решение создаст новые конфликты и напряженность в обществе.

"Требование дублировать на украинский язык мультфильмы, снятые в СССР, выглядит, по меньшей мере, абсурдно. Да, сегодня украинские студии приступили к съемкам отечественных мультфильмов,.. но… зритель будет искать контент, к которому привык, на спутнике или в интернете. То есть украинское телевидение в целом потеряет значительную часть зрителей. Поскольку замена привычного телеконтента появится нескоро", — приводит слова Павленко сайт "Оппозиционного блока".

По его мнению, принимать закон о квотах не было необходимости, это было продиктовано исключительно политической целесообразностью.

Политик считает, что после введения квот в большей степени пострадает русскоязычный зритель, а также те люди, которые привыкли получать информацию на удобном для них языке.

"Популяризация государственного языка, безусловно, важна, но нельзя не учитывать реальность сегодняшней Украины. Русскоговорящие граждане, как и другие представители нацменьшинств, проживающие в Украине, своим трудом создали это государство и продолжают работать на благо Украины, для них Украина такая же Родина, как и для украиноговорящих граждан, поэтому уважать права этих людей — это правильная государственная политика", — сказал Павленко.

Против принятия этого документа также выступали журналисты крупнейшего общенационального телеканала "Интер", который ведет вещание в основном на русском языке. По их мнению, закон вредит развитию украинского телевидения. Нацсовет по ТВ уже предупредил телеканалы о мониторинге эфира на предмет украинского языка и применении штрафов в случае нарушений.