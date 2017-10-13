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    Общество

    Закон о квотах на ТВ вынудит зрителя искать альтернативу - нардеп

    (обновлено: )4120
    По мнению народного депутата Юрия Павленко, зритель в Украине будет искать контент, к которому привык, на спутнике или в интернете.
    Пульт от телевизора. Архивное фото
    flash.pro/flickr.com

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Депутат от фракции "Оппозиционный блок" в парламенте Юрий Павленко считает, что закон о языковых квотах на украинском телевидении вынудит зрителя искать альтернативу.

    Пульт управления от телевизора
    espensorvik/flickr.com
    Вступили в силу языковые квоты на ТВ. Как изменится телеэфир?

    Закон об увеличении до 75% доли украинского языка на телевидении вступает в силу в пятницу. Власти надеются, что это позволит популяризировать украинский язык. При этом оппозиция в Раде считает, что такое решение создаст новые конфликты и напряженность в обществе. 

    "Требование дублировать на украинский язык мультфильмы, снятые в СССР, выглядит, по меньшей мере, абсурдно. Да, сегодня украинские студии приступили к съемкам отечественных мультфильмов,.. но… зритель будет искать контент, к которому привык, на спутнике или в интернете. То есть украинское телевидение в целом потеряет значительную часть зрителей. Поскольку замена привычного телеконтента появится нескоро", — приводит слова Павленко сайт "Оппозиционного блока".

    По его мнению, принимать закон о квотах не было необходимости, это было продиктовано исключительно политической целесообразностью.

    Политик считает, что после введения квот в большей степени пострадает русскоязычный зритель, а также те люди, которые привыкли получать информацию на удобном для них языке.

    "Популяризация государственного языка, безусловно, важна, но нельзя не учитывать реальность сегодняшней Украины. Русскоговорящие граждане, как и другие представители нацменьшинств, проживающие в Украине, своим трудом создали это государство и продолжают работать на благо Украины, для них Украина такая же Родина, как и для украиноговорящих граждан, поэтому уважать права этих людей — это правильная государственная политика", — сказал Павленко.

    Против принятия этого документа также выступали журналисты крупнейшего общенационального телеканала "Интер", который ведет вещание в основном на русском языке. По их мнению, закон вредит развитию украинского телевидения. Нацсовет по ТВ уже предупредил телеканалы о мониторинге эфира на предмет украинского языка и применении штрафов в случае нарушений.

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