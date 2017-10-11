Народная артистка России попала в базу "Миротворца"

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Российская певица Надежда Бабкина попала в базу данных скандально сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.

Как сообщается на сайте, Бабкина внесена в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения" в Крым и "участие в пропагандистских мероприятиях, направленных на легализацию аннексии Крыма; открытую поддержку российской агрессии".

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Ранее сайт "Миротворец" внес в свою базу народных депутатов Сергея Власенко, Юрия Деревянко и Дмитрия Добродомова. Именно эти нардепы в минувшее воскресенье вместе с экс-президентом Грузии и бывшим главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили принимали участие в прорыве границы в Львовской области. За такие "заслуги" "Миротворец" добавил в свой список и лидера фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко и самого Саакашвили. Всем им вменяют "незаконное пересечение государственной границы, нападение на пограничников и участие в подготовке незаконного пересечения границы лицом без украинского гражданства".