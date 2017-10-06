У российского леопарда Стивена Сигала появилось пополнение

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. В России самку леопарда Королеву Борте, хранителем которой стал Стивен Сигал, зафиксировали фотоловушки в сопровождении котенка, сообщает пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда".

"Автоматические фотоловушки национального парка "Земля леопарда" зафиксировали самку дальневосточного леопарда Leo 16F Королеву Борте в сопровождении котенка. Таким образом выяснилось, что самка, получившая имя от голливудского актера Стивена Сигала, стала матерью уже во второй раз", — говорится в сообщении.

На снимках самка леопарда весело играет с котенком, а затем пара проходит перед камерой, при этом малыш прижимается к матери. Ученые не исключают, что этот котенок – не единственный детеныш Борте из последнего выводка. В момент съемки другие котята могли играть за пределами фокуса камеры.

"Земля леопарда" Самка леопарда, хранителем которой стал Стивен Сигал, с котенком

По словам заместителя директора ФГБУ "Земля леопарда" по науке Ирины Масловой, котята дальневосточного леопарда ходят с матерью до возраста 13-14 месяцев.

Американский актер, режиссер и продюсер Стивен Сигал стал хранителем молодой самки леопарда Leo 16F в сентябре 2015 года во время визита на Восточный экономический форум во Владивосток. Актер назвал хищницу Королевой Борте в честь первой жены Чингисхана, которая помимо прочего была известна тем, что имела девять детей. Спустя несколько месяцев самка леопарда была замечена сразу с тремя котятами.