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    У российского леопарда Стивена Сигала появилось пополнение

    (обновлено: )115
    Самка, получившая имя от голливудского актера Стивена Сигала, стала матерью уже во второй раз - фотоловушки зафиксировали самку дальневосточного леопарда Leo 16F Королеву Борте в сопровождении котенка.
    Американский актер, кинопродюсер и сценарист, мастер боевых искусств и музыкант Стивен Сигал. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. В России самку леопарда Королеву Борте, хранителем которой стал Стивен Сигал, зафиксировали фотоловушки в сопровождении котенка, сообщает пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда".

    "Автоматические фотоловушки национального парка "Земля леопарда" зафиксировали самку дальневосточного леопарда Leo 16F Королеву Борте в сопровождении котенка. Таким образом выяснилось, что самка, получившая имя от голливудского актера Стивена Сигала, стала матерью уже во второй раз", — говорится в сообщении.

    На снимках самка леопарда весело играет с котенком, а затем пара проходит перед камерой, при этом малыш прижимается к матери. Ученые не исключают, что этот котенок – не единственный детеныш Борте из последнего выводка. В момент съемки другие котята могли играть за пределами фокуса камеры.

    "Земля леопарда"
    Самка леопарда, хранителем которой стал Стивен Сигал, с котенком

    По словам заместителя директора ФГБУ "Земля леопарда" по науке Ирины Масловой, котята дальневосточного леопарда ходят с матерью до возраста 13-14 месяцев.

    Американский актер, режиссер и продюсер Стивен Сигал стал хранителем молодой самки леопарда Leo 16F в сентябре 2015 года во время визита на Восточный экономический форум во Владивосток. Актер назвал хищницу Королевой Борте в честь первой жены Чингисхана, которая помимо прочего была известна тем, что имела девять детей. Спустя несколько месяцев самка леопарда была замечена сразу с тремя котятами.

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