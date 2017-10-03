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    Спорт

    Экс-чемпион мира по боксу Джордж Форман вызвал Стивена Сигала на бой

    (обновлено: )14010
    Твит вышедшего на пенсию 68-летнего боксера собрал больше 22 тысяч лайков, им поделились почти десять тысяч пользователей. Стивен Сигал пока никак не прокомментировал брошенный ему вызов.
    Американский актёр Стивен Сигал
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Известный бывший боксер-тяжеловес Джордж Форман вызвал на поединок актера Стивена Сигала.

    "Стивен Сигал, я бросаю тебе вызов, один на один. Я буду использовать бокс, ты можешь использовать что угодно. 10 раундов в Вегасе", — написал он в своем аккаунте в Twitter.

    Твит 68-летнего боксера собрал больше 22 тысяч лайков, им поделились почти десять тысяч пользователей.

    Сигалу 65 лет, он является мастером боевых искусств, имеет седьмой дан айкидо. Твит Формана он пока никак не прокомментировал.

    Форман в 1994 году стал старейшим боксером, завоевавшим титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF.

    Напомним, ранее Министерство культуры Украины по представлению Службы безопасности добавило 27 человек в перечень лиц, "создающих угрозу национальной безопасности" страны, среди них оказался американский актер Стивен Сигал.

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