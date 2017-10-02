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    Культура

    Звезда "Такси" Насери собирается снять фильм в Крыму

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (182)

    (обновлено: )25
    По словам французского актера Сами Насери, у него есть очень большой проект по сьемкам нового фильма, "есть много планов и много перспектив, почему бы не снять его в Крыму".
    Французский актер Сами Насери в Крыму
    РИА Новости/Грознов Максим

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Французский актер, исполнитель главной роли в фильме "Такси" и его продолжениях Сами Насери не исключил, что сьемки одного из его будущих фильмов могут пройти в Крыму.

    Фильм Крым
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Актер фильма "Крым": украинцы захотят посмотреть это кино

    "У меня есть очень большой проект по сьемкам нового фильма, есть много планов и много перспектив. Почему бы не снять его в Крыму? Здесь красивые места, улицы, есть море, горы", — сказал Насери журналистам.

    Актер подчеркнул, что готов снова вернуться в Крым, но уже вместе с семьей.

    Кроме того, он заявил, что его не страшат возможные санкции из-за посещения Крыма.

    "Наша душа – это душа артиста, мы думаем о мире, о человеке, поэтому ничего не будет страшно", — сказал Насери.

    Актер подчеркнул, что находится в Крыму в целях мира и доволен увиденным на полуострове.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Французский актёр Сами Насери. Архивное фото

    "Здесь красивые места, готовая инфраструктура на высоком уровне для концертной деятельности", — подчеркнул актер.

    Насери прилетел в Крым для участия в "Форуме мира" в Ялте, организатором которого выступил Всемирный благотворительный альянс "Миротворец". В Крым Насери и его друг, певец из Франции Мурад Бурави прилетели обычным рейсом из Москвы.

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