Звезда "Такси" Насери собирается снять фильм в Крыму

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Французский актер, исполнитель главной роли в фильме "Такси" и его продолжениях Сами Насери не исключил, что сьемки одного из его будущих фильмов могут пройти в Крыму.

"У меня есть очень большой проект по сьемкам нового фильма, есть много планов и много перспектив. Почему бы не снять его в Крыму? Здесь красивые места, улицы, есть море, горы", — сказал Насери журналистам.

Актер подчеркнул, что готов снова вернуться в Крым, но уже вместе с семьей.

Кроме того, он заявил, что его не страшат возможные санкции из-за посещения Крыма.

"Наша душа – это душа артиста, мы думаем о мире, о человеке, поэтому ничего не будет страшно", — сказал Насери.

Актер подчеркнул, что находится в Крыму в целях мира и доволен увиденным на полуострове.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Французский актёр Сами Насери. Архивное фото

"Здесь красивые места, готовая инфраструктура на высоком уровне для концертной деятельности", — подчеркнул актер.

Насери прилетел в Крым для участия в "Форуме мира" в Ялте, организатором которого выступил Всемирный благотворительный альянс "Миротворец". В Крым Насери и его друг, певец из Франции Мурад Бурави прилетели обычным рейсом из Москвы.