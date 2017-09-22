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    Культура

    Впала в кому звезда сериала, в котором снялась дочь Порошенко

    (обновлено: )16401
    По предварительным данным, 37-летняя Наталья Юнникова упала у себя дома и ударилась головой, после чего у нее произошло кровоизлияние в мозг. Врачи ввели артистку в состояние искусственной комы, сейчас она в реанимации.
    Актриса Наталья Юнникова
    kino-teatr.ru

    КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Российская актриса Наталья Юнникова, наиболее известная по сериалу "Возвращение Мухтара", сильно травмировала голову и находится в состоянии искусственной комы. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

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    УНИАН
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    По предварительным данным, 37-летняя Наталья Юнникова упала у себя дома и ударилась головой, после чего у нее произошло кровоизлияние в мозг. Врачи ввели артистку в состояние искусственной комы, сейчас она в реанимации.

    Юнникова снялась во многих российских фильмах и телесериалах. Широкую известность она получила, сыграв лейтенанта Василису Михайлову в сериале "Возвращение Мухтара".

    О телесериале вновь заговорили после того, как он был запрещен в Украине в соответствии с законом о российском кино и информпродукте. Выяснилось, что в одном из эпизодов 8-го сезона сериала роль сыграла дочь президента Украины Петра Порошенко Евгения. Сам сериал, начиная со второго сезона (с 2005 года) и до октября 2014-го, снимали в Киеве.

    Напомним, ранее Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило показ одного российского сериала и двух фильмов на территории страны.

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