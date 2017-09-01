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    Культура

    Скончался актер из сериала "Коломбо"

    (обновлено: )190
    Актер стал известен по ролям в детективных сериалах, таких как "Коломбо", "Она написала убийство", "Отдел 5-O", "Новый Перри Мейсон", "Великий сыщик" и "ФБР".
    Ричард Андерсон
    wikipedia

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. В Лос-Анджелесе на 92 году жизни скончался американский актер Ричард Андерсон, со ссылкой на представителя его семьи сообщает Associated Press

    Наиболее часто он исполнял роли в детективных сериалах, таких как "Коломбо", "Она написала убийство", "Отдел 5-O", "Новый Перри Мейсон", "Великий сыщик" и "ФБР".

    Андерсон также известен участием в научно-фантастических телепроектах, в частности в сериалах "Человек на шесть миллионов долларов" и "Бионическая женщина".

    Как сообщалось ранее, 31 августа умер артист кино и цирка, известный каскадер Мухтарбек Кантемиров.

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