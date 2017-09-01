Скончался актер из сериала "Коломбо"

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. В Лос-Анджелесе на 92 году жизни скончался американский актер Ричард Андерсон, со ссылкой на представителя его семьи сообщает Associated Press.

Наиболее часто он исполнял роли в детективных сериалах, таких как "Коломбо", "Она написала убийство", "Отдел 5-O", "Новый Перри Мейсон", "Великий сыщик" и "ФБР".

Андерсон также известен участием в научно-фантастических телепроектах, в частности в сериалах "Человек на шесть миллионов долларов" и "Бионическая женщина".

Как сообщалось ранее, 31 августа умер артист кино и цирка, известный каскадер Мухтарбек Кантемиров.