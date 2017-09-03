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03.09.201711:47
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    Фотоленты

    По следам "Игры престолов": кинотуристы нашли места съемок сериала

    (обновлено: )88
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала Игра престолов
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала Игра престолов
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала Игра престолов
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала Игра престолов
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала Игра престолов
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала Игра престолов
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала Игра престолов
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала Игра престолов
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала Игра престолов
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала Игра престолов
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала Игра престолов
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала Игра престолов
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала Игра престолов
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала Игра престолов
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала Игра престолов
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала Игра престолов
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала "Игра престолов"
    fangirlquest.com
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала Игра престолов
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала "Игра престолов"
    fangirlquest.com
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала Игра престолов
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала "Игра престолов"
    fangirlquest.com
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала Игра престолов
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала "Игра престолов"
    fangirlquest.com
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала Игра престолов
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала "Игра престолов"
    fangirlquest.com
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала Игра престолов
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала "Игра престолов"
    fangirlquest.com
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала Игра престолов
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала "Игра престолов"
    fangirlquest.com
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала Игра престолов
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала "Игра престолов"
    fangirlquest.com
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала Игра престолов
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала "Игра престолов"
    fangirlquest.com
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала Игра престолов
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала "Игра престолов"
    fangirlquest.com
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала Игра престолов
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала "Игра престолов"
    fangirlquest.com
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала Игра престолов
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала "Игра престолов"
    fangirlquest.com
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала Игра престолов
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала "Игра престолов"
    fangirlquest.com
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала Игра престолов
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала "Игра престолов"
    fangirlquest.com
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала Игра престолов
    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала "Игра престолов"
    Fangirlquest.com

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    Любители кинотуризма сфотографировали места съемок сериала "Игра престолов"

    Графический дизайнер и фотограф Тийя Эхман совместно с копирайтером и тревел-менеджером Сату Вальден путешествуют по разным странам и фотографируют места съемок популярных фильмов. Так, в объектив их камер попали места, где были сняты сцены из знаменитого сериала "Игра престолов", пишет uagolos.com.

    Кинотуристки основали познавательный блог под названием "Fangirl Quest", в котором публикуют фотографии в стиле "sceneframing", гармонично вписывая кадры из фильмов в окружающий ландшафт.

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