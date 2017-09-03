По следам "Игры престолов": кинотуристы нашли места съемок сериала

Графический дизайнер и фотограф Тийя Эхман совместно с копирайтером и тревел-менеджером Сату Вальден путешествуют по разным странам и фотографируют места съемок популярных фильмов. Так, в объектив их камер попали места, где были сняты сцены из знаменитого сериала "Игра престолов", пишет uagolos.com.

Кинотуристки основали познавательный блог под названием "Fangirl Quest", в котором публикуют фотографии в стиле "sceneframing", гармонично вписывая кадры из фильмов в окружающий ландшафт.

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