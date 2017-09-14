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    Культура

    Скончался известный актер, сыгравший в сериале "Клан Сопрано"

    (обновлено: )49
    Фрэнек Винсент сыграл в таких фильмах Мартина Скорсезе, как "Славные парни", "Бешеный бык" и "Казино". В знаменитом сериале "Клан Сопрано" актер сыграл роль Фила Леотардо.
    Фрэнк Винсент
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Американский актер Фрэнк Винсент, известный по сериалу Дэвида Чейза "Клан Сопрано" и по фильмам режиссера Мартина Скорсезе, скончался в США в среду, сообщает портал TMZ.

    По данным портала, 78-летний актер умер во время операции на сердце в одной из клиник Нью-Джерси. Отмечается, что на прошлой неделе Винсент перенес сердечный приступ.

    Винсент сыграл в таких фильмах Скорсезе, как "Славные парни", "Бешеный бык" и "Казино". В знаменитом сериале "Клан Сопрано" актер сыграл роль Фила Леотардо. 

    Ранее сообщалось, что в США скончался известный голливудский комедийный актер Джей Томас. 

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