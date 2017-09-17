Известная советская и российская поэтесса попала в больницу

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Поэтесса Юнна Мориц сообщила на своей странице в Facebook, что она с переломом шейки бедра госпитализирована в НИИ Склифосовского.

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"Есть два взгляда на эту чашу яда: сделать так, чтобы никто не знал, и это – защита от подлого злорадства. Но я прошу всех моих друзей здесь и сейчас быть мысленно со мной, потому что я сломала шейку бедра, испытываю боль и жду операцию в понедельник в клинике Склифосовского. Всех Вам радостей и благ. С поэтским приветом", — написала она на своей странице в Facebook.

Юнна Мориц — российская поэтесса, переводчица и публицист, среди ее произведений — сценарии к мультфильмам "Пони бегает по кругу" и "Большой секрет для маленькой компании".

Ранее сообщалось, что Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в страну российской поэтессе Ирине Астаховой из-за посещения ею Крыма.