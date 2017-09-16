"ВНО без русского - это очень плохо" - эксперт

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Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Исключение русского языка из перечня предметов, по которым проводится ВНО, не пойдёт на пользу украинским детям. Ведь русский язык остаётся одним из мировых языков, и владение им способствует повышению уровня конкурентоспособности. Об этом сказал РИА Новости Украина политолог Николай Спиридонов.

Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

Кроме того, из перечня предметов, по которым на основе общего среднего образования составляют внешнее независимое оценивание, исключен русский язык.

Согласно приказу министра образования Украины по организации ВНО в 2018 году, опубликованном в базе документов на сайте Верховной Рады, перечень дисциплин, по которым ученики будут иметь возможность сдавать экзамены, состоит из 11 предметов. В этот список вошли украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки.

"Это (исключение русского языка — Ред.) очень плохо. Потому что, чем больше языков будут знать украинские дети, тем лучше. А русский язык остаётся одним из международных, мировых языков, он используется во многих сферах", — сказал Спиридонов, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

blacksea.tv Николай Спиридонов. Архивное фото

Он отметил в связи с этим, что недавно принятый Верховной Радой новый закон "Об образовании" в своей "языковой части" тоже не пойдет на пользу стране.

"Мы уже имеем из-за этого закона несколько дипломатических скандалов. В частности, с Венгрией — там выразили своё недовольство, поскольку этнических венгров довольно много в Украине, а теперь не будет возможности в школе обучаться на венгерском языке. Были и другие дипломатические заявления по этому поводу (от Молдовы, Польши, Румынии, России — Ред.). Это, конечно, плохо", — сказал политолог.

По его словам, если подходить к делу здраво, то — "даже если бы это повлекло какие-то дополнительные расходы, на организацию обучения на региональных языках, то это те расходы, которые (государству — Ред.) стоило бы понести".

Эксперт отметил, что тревогу вызывают не только языковые новации закона, но и, например, объединение ряда предметов, сокращение количества сельских школ — это может иметь негативные последствия не только в сфере образования.

"Всё это — попытка сэкономить деньги", — отметил Спиридонов. И добавил: такая экономия может дорого стоить.

"Например, многие сельские школы в зоне риска, если там не хватает детей, то будут их объединять… Будет сложно людям при отсутствии школьного автобуса в селе. А есть такие мнения, что село умирает, если там нет школы, потому что неудобно всё-таки детей возить (в школу в другом населённом пункте — Ред.), и люди начинают переезжать… В результате этот процесс объединения школ приводит к значительным проблемам", — подчеркнул эксперт.

Другие изменения в новом законе, по мнению политолога, "не какие-то глубинные, а носят, скорее, декоративный характер".

"Во всяком случае, нет таких изменений, которые могли бы качественно повлиять на систему образования, а есть декоративные, от которых лучше не будет… Зато есть изменения, которые приводят к ухудшению ситуации", — резюмировал политолог.

Напомним, после принятия закона об образовании МИД Украины получил ноты от Венгрии, Румынии и Польши. Кроме того, послов Украины в Венгрии и Румынии вызвали для дачи объяснений. Раскритиковали закон и в Молдове.

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил главе МИД Украины и министру образования разъяснить новый закон об образовании послам стран Евросоюза.

В МИД РФ заявили, что "главной целью нынешних украинских законотворцев является максимальное ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей Украины, насильственное установление в многонациональном государстве моноэтнического языкового режима".

Внутри страны закон "Об образовании" также подвергается критике. "Оппозиционный блок" и ряд депутатов, представляющих национальные меньшинства, направили президенту Украины Петру Порошенко обращения с требованием ветировать закон, поскольку он нарушает конституционные права и свободы граждан.