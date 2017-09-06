Колин Треворроу не будет снимать девятый эпизод "Звездных войн"

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Колин Треворроу, снявший "Мир юрского периода", не будет режиссером девятого эпизода киносаги "Звездные войны", премьера которого назначена на 24 мая 2019 года, об этом сообщила во вторник компания Lucasfilm.

"Lucasfilm и Колин Треворроу приняли обоюдное решение разойтись (в связи с работой над фильмом – ред.) "Звездные войны: Эпизод IX". Колин был замечательным сотрудником на протяжении всего процесса работы, но мы все пришли к заключению, что наши видения проекта различаются. Мы желают Колину всего самого лучшего и в скором времени поделимся дополнительной информацией о фильме", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте, посвященном космической саге.

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Треворроу известен по постановке фильма "Мир юрского периода", который является частью другой знаменитой кинофраншизы и собрал в мировом прокате более 1,5 миллиардов долларов.

"Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы.