Режиссер Джордж Лукас создаст музей c коллекцией экспонатов из "Звездных войн"

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости. Известный американский кинорежиссер Джордж Лукас создаст в Лос-Анджелесе музей, где будет размещена его коллекция произведений искусства и экспонаты, связанные с популярной во всем мире киносагой "Звездные войны", сообщил на своей странице в Facebook мэр города Эрик Гарсетти.

"Теперь это официально, Лос-Анджелес станет будущим домом для Музея нарративного искусства Лукаса (Lucas Museum of Narrative Art). Это отличный день для нашего города и для десятков миллионов людей, которые приезжают к нам со всего мира", — сообщил Гарсетти.

По словам мэра, музейный комплекс будет расположен на площади в 76 квадратных километров и создаст десятки тысяч рабочих мест по его строительству, на постоянной основе в музейном комплексе будут работать более одной тысячи человек.

Необычное футуристическое здание музея, которое было показано в демонстрационном проспекте, будет размещено в городском парке экспозиций (Exposition Park), отмечает газета Los Angeles Times.

Сам кинорежиссер сообщил, что будет финансировать проект, ориентировочная стоимость которого вместе со строительными работами оценивается в один миллиард долларов. Кроме этого в музее будут представлены его предметы искусства и музейные пожертвования примерно на 400 миллионов долларов.

"Люди со всего мира будут приезжать, чтобы посмотреть на оригинальную маску Дарта Вейдера и на картины Нормана Роквелла", — цитирует газета слова Гарсетти.

По данным издания, ранее 72-летний Лукас хотел разместить свой музей из примерно десяти тысяч картин, иллюстраций и экспонатов на острове Трежер-Айленд, расположенный в заливе Сан-Франциско. Однако проект не стал реализовываться из-за протеста со стороны федерального агентства Presidio Trust, которое было создано для сохранения парковой территории.