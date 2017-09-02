Назван самый длинный фильм 2017 года

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КИЕВ, 2 сен — РАИ Новости Украина. Фильм "Бегущий по лезвию 2049" будет длиться 163 минуты. Таким образом, картина Дени Вильнева станет самой продолжительной в этом году, сообщает The Hollywood Reporter.

Из этого времени 152 минуты будет занимать сам фильм и еще 11 отводятся под титры.

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Оригинальная картина Ридли Скотта, которая вышла в прокат в 1982 году, длился 117 минут, где 110 были отведены под чистое время. Сам Вильнев говорил в одном из интервью, что финальная версия его проекта может длиться более двух с половиной часов.

Оригинальный фильм был выпущен в 1982 году и стал одним из лучших научно-фантастических фильмов по версии кинокритиков. Картина снята по роману Филиппа К. Дика "Мечтают ли андроиды об электроовцах?" и рассказывает историю Рика Декарда, охотящегося за практически не отличимыми от человека роботами.

Ранее сообщалось, что финальный эпизод 7 сезона культового сериала "Игры престолов" собрал рекордные просмотры.