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    Культура

    Назван самый длинный фильм 2017 года

    (обновлено: )57
    Продолжение знаменитого фильма, вышедшего на экраны в 1982 году, будет длиться 163 минуты. Из этого времени 152 минуты будет занимать сам фильм и еще 11 отводятся под титры.
    Кадр из фильма Бегущий по лезвию 2049
    Скриншот

    КИЕВ, 2 сен — РАИ Новости Украина. Фильм "Бегущий по лезвию 2049" будет длиться 163 минуты. Таким образом, картина Дени Вильнева станет самой продолжительной в этом году, сообщает The Hollywood Reporter.

    Новый трейлер Бегущий по лезвию 2049
    Канал Sony Pictures Entertainment на youtube
    Вышел новый трейлер "Бегущий по лезвию 2049"

    Из этого времени 152 минуты будет занимать сам фильм и еще 11 отводятся под титры.

    Смотрите также: Вышел трейлер продолжения "Бегущего по лезвию"

    Оригинальная картина Ридли Скотта, которая вышла в прокат в 1982 году, длился 117 минут, где 110 были отведены под чистое время. Сам Вильнев говорил в одном из интервью, что финальная версия его проекта может длиться более двух с половиной часов.

    Оригинальный фильм был выпущен в 1982 году и стал одним из лучших научно-фантастических фильмов по версии кинокритиков. Картина снята по роману Филиппа К. Дика "Мечтают ли андроиды об электроовцах?" и рассказывает историю Рика Декарда, охотящегося за практически не отличимыми от человека роботами. 

    Ранее сообщалось, что финальный эпизод 7 сезона культового сериала "Игры престолов" собрал рекордные просмотры. 

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