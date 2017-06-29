Робот из "Звездных войн" продан на аукционе за $2,7 млн

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Робот R2-D2 из киносаги "Звездные войны" продан на аукционе в США за 2,76 миллиона долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Организаторы аукционного дома Profiles in History в городе Калабасас (штат Калифорния) сообщили, что робот стал главным лотом торгов. Кто стал обладателем R2-D2, не уточняется.

На аукционе также были представлены световой меч джедая Люка Скайуокера из первых двух эпизодов, ушедший с молотка за 450 тысяч долларов, и шлем Дарта Вейдера, проданный за 96 тысяч долларов.

"Звездные войны" были придуманы американским режиссером Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2003 годах. В октябре 2013 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумал продолжение "Звездных войн".

Премьера девятого эпизода легендарной киносаги "Звездные войны" назначена на 24 мая 2019 года.