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    Названа точная дата выхода девятого эпизода киносаги "Звездные войны"

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    Компании Walt Disney Company и Lucasfilm сообщили, что "Звездные войны: Эпизод IX" выйдет 24 мая 2019 года. Режиссером фильма станет Колин Треворроу.
    Премьера фильма Звездные войны: Пробуждение силы. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Премьера девятого эпизода легендарной киносаги "Звездные войны" назначена на 24 мая 2019 года, об этом сообщили во вторник компании Walt Disney Company и Lucasfilm.

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    "Звездные войны: Эпизод IX" выйдет 24 мая 2019 года. Режиссером фильма станет Колин Треворроу. Этот фильм станет заключительным в третьей трилогии "Звездных войн", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте, посвященном космической саге.

    Ранее сообщалось, что премьера восьмого эпизода киносаги "Звездные войны" запланирована на 15 декабря 2017 года. Действие эпизода развернется непосредственно после событий, показанных в предыдущем эпизоде — "Звездные войны. Пробуждение силы", который вышел на экраны в 2015 году.

    Ранее сообщалось, что появился тизер восьмого эпизода "Звездных войн".

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