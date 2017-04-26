Названа точная дата выхода девятого эпизода киносаги "Звездные войны"

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Премьера девятого эпизода легендарной киносаги "Звездные войны" назначена на 24 мая 2019 года, об этом сообщили во вторник компании Walt Disney Company и Lucasfilm.

"Звездные войны: Эпизод IX" выйдет 24 мая 2019 года. Режиссером фильма станет Колин Треворроу. Этот фильм станет заключительным в третьей трилогии "Звездных войн", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте, посвященном космической саге.

Ранее сообщалось, что премьера восьмого эпизода киносаги "Звездные войны" запланирована на 15 декабря 2017 года. Действие эпизода развернется непосредственно после событий, показанных в предыдущем эпизоде — "Звездные войны. Пробуждение силы", который вышел на экраны в 2015 году.

Ранее сообщалось, что появился тизер восьмого эпизода "Звездных войн".