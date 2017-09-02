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    Культура

    "Мисс Вселенная-2017": украинку наградили титулом самой красивой женщины

    (обновлено: )75420
    На официальной церемонии вручения специальных титулов на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2017" самой красивой женщиной Вселенной признали украинку.
    Международный конкурс красоты Мисс Вселенная-2017
    Yuliana Korochentseva / Facebook

    КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. На международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2017", который проходит в ЮАР, украинка из Черкасс Юлиана Короченцева получила особый титул.

    Мисс Украина Вселенная-2017. Видео
    Канал на Youtube ТСН
    Национальный гимн в исполнении "Мисс Украина Вселенная"-2017

    Об этом конкурсантка от Украины написала на своей странице в Facebook.

    "Дорогие друзья! Первые новости с конкурсной программы "Мисс Вселенная-2017"! Сегодня на официальной церемонии вручения специальных титулов меня признали самой красивой женщиной Вселенной! Титул "woman Mrs. Universe Mrs. BEAUTIFUL WOMEN" жюри вручили украинке!" — пишет участница конкурса.

    Ранее сообщалось, что в Киеве прошел финальный этап конкурса "Мисс Украина Вселенная", на котором победила 18-летняя Яна Красникова.

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