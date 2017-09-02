"Мисс Вселенная-2017": украинку наградили титулом самой красивой женщины

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. На международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2017", который проходит в ЮАР, украинка из Черкасс Юлиана Короченцева получила особый титул.

Об этом конкурсантка от Украины написала на своей странице в Facebook.

"Дорогие друзья! Первые новости с конкурсной программы "Мисс Вселенная-2017"! Сегодня на официальной церемонии вручения специальных титулов меня признали самой красивой женщиной Вселенной! Титул "woman Mrs. Universe Mrs. BEAUTIFUL WOMEN" жюри вручили украинке!" — пишет участница конкурса.

Ранее сообщалось, что в Киеве прошел финальный этап конкурса "Мисс Украина Вселенная", на котором победила 18-летняя Яна Красникова.