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    Фотоленты

    Участницы "Мисс Бум-Бум" в Бразилии вышли на улицы показать свои формы

    (обновлено: )62741
    Фотосессия участниц бразильского конкурса Мисс Бум-Бум
    Фотосессия участниц бразильского конкурса Мисс Бум-Бум
    Фотосессия участниц бразильского конкурса Мисс Бум-Бум
    Фотосессия участниц бразильского конкурса Мисс Бум-Бум
    Фотосессия участниц бразильского конкурса Мисс Бум-Бум
    Фотосессия участниц бразильского конкурса Мисс Бум-Бум
    Фотосессия участниц бразильского конкурса Мисс Бум-Бум
    Фотосессия участниц бразильского конкурса Мисс Бум-Бум
    Фотосессия участниц бразильского конкурса Мисс Бум-Бум
    Фотосессия участниц бразильского конкурса Мисс Бум-Бум
    Nelson ALMEIDA / AFP
    Фотосессия участниц бразильского конкурса Мисс Бум-Бум
    Nelson ALMEIDA / AFP
    Фотосессия участниц бразильского конкурса Мисс Бум-Бум
    Nelson ALMEIDA / AFP
    Фотосессия участниц бразильского конкурса Мисс Бум-Бум
    Nelson ALMEIDA / AFP
    Фотосессия участниц бразильского конкурса Мисс Бум-Бум
    Nelson ALMEIDA / AFP
    Фотосессия участниц бразильского конкурса Мисс Бум-Бум
    Nelson ALMEIDA / AFP
    Фотосессия участниц бразильского конкурса Мисс Бум-Бум
    Nelson ALMEIDA / AFP
    Фотосессия участниц бразильского конкурса Мисс Бум-Бум
    Nelson ALMEIDA / AFP
    Фотосессия участниц бразильского конкурса Мисс Бум-Бум
    Nelson ALMEIDA / AFP

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    В Сан-Паулу на конкурсе "Мисс Бум-Бум" выбирают лучшие ягодицы Бразилии. 27 финалисток вышли на улицу провести фотосессию. Организаторы объявили официальный старт голосования и уже имеют фаворитку соревнования.

    Главное требование к конкурсанткам — натуральные формы и естественная красота.  Из-за этого все девушки должны пройти рентгеновское обследование, чтобы подтвердить, что не ложились под скальпель хирурга. В финал в итоге попали 27 женщин.

    Смотрите также: Рианна показала свою шикарную фигуру на красочном карнавале

     

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