Участницы "Мисс Бум-Бум" в Бразилии вышли на улицы показать свои формы

В Сан-Паулу на конкурсе "Мисс Бум-Бум" выбирают лучшие ягодицы Бразилии. 27 финалисток вышли на улицу провести фотосессию. Организаторы объявили официальный старт голосования и уже имеют фаворитку соревнования.

Главное требование к конкурсанткам — натуральные формы и естественная красота. Из-за этого все девушки должны пройти рентгеновское обследование, чтобы подтвердить, что не ложились под скальпель хирурга. В финал в итоге попали 27 женщин.

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