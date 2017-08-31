Скончалась известная исполнительница народных песен Людмила Рюмина

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Народная артистка России Людмила Рюмина скончалась на 69-м году жизни, сообщили РИА Новости в четверг в Москонцерте.

"Людмила Георгиевна скончалась", — сказали в Москонцерте.

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Людмила Рюмина — исполнительница русских народных песен, основатель и бессменный руководитель Московского Государственного ансамбля "Русы", художественный руководитель Московского культурного фольклорного центра под руководством Людмилы Рюминой.

Ранее сообщалось, что грузовик в центре Москвы сбил певицу Светлану Гейман, известную под творческим псевдонимом Линда.