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    Культура

    Скончалась известная исполнительница народных песен Людмила Рюмина

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    Артистка Людмила Рюмина - исполнительница русских народных песен, основатель и бессменный руководитель Московского Государственного ансамбля "Русы".
    Певица Людмила Рюмина. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Народная артистка России Людмила Рюмина скончалась на 69-м году жизни, сообщили РИА Новости в четверг в Москонцерте.

    "Людмила Георгиевна скончалась", — сказали в Москонцерте.

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    Людмила Рюмина — исполнительница русских народных песен, основатель и бессменный руководитель Московского Государственного ансамбля "Русы", художественный руководитель Московского культурного фольклорного центра под руководством Людмилы Рюминой.

    Ранее сообщалось, что грузовик в центре Москвы сбил певицу Светлану Гейман, известную под творческим псевдонимом Линда.

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