Скончался актер, сыгравший первого Годзиллу

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. На 89 году жизни в Японии умер актер Харуо Накадзима, сыгравший Годзиллу в первом фильме об этом чудовище, созданном в 1954 году, сообщает Comicbook.

Дело в том, что в первых версиях фильма Годзилла создавался без помощи компьютерной графики и актеру приходилось надевать специальный костюм.

В 2010 году Накадзима написал мемуары под названием "Моя жизнь в шкуре монстра", подробно рассказав про все трудности, с которыми пришлось сталкиваться во время съемок.

Напомним, киностудия Toho выпустила первый фильм про Годзиллу в 1954 году.

Как сообщалось ранее, 3 августа умер британский актер Роберт Харди, известный по роли министра магии Корнелиуса Фаджа в фильмах о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.