наверх
08.08.201710:27
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    Скончался актер, сыгравший первого Годзиллу

    (обновлено: )27
    В 2010 году Харуо Накадзима написал мемуары под названием "Моя жизнь в шкуре монстра", подробно рассказав про все трудности, с которыми пришлось сталкиваться во время съемок фильма про Годзиллу.
    Харуо Накадзима
    comicbook.com

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. На 89 году жизни в Японии умер актер Харуо Накадзима, сыгравший Годзиллу в первом фильме об этом чудовище, созданном в 1954 году, сообщает Comicbook.

    Дело в том, что в первых версиях фильма Годзилла создавался без помощи компьютерной графики и актеру приходилось надевать специальный костюм.

    В 2010 году Накадзима написал мемуары под названием "Моя жизнь в шкуре монстра", подробно рассказав про все трудности, с которыми пришлось сталкиваться во время съемок.

    Напомним,  киностудия Toho выпустила первый фильм про Годзиллу в 1954 году.

    Как сообщалось ранее, 3 августа умер британский актер Роберт Харди, известный по роли министра магии Корнелиуса Фаджа в фильмах о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Повседневная жизнь
    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины
    Пистолет. Архивное фото
    Рост криминала. Взрыв в Измаиле
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого