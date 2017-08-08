Скончался актер, сыгравший первого Годзиллу

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. На 89 году жизни в Японии умер актер Харуо Накадзима, сыгравший Годзиллу в первом фильме об этом чудовище, созданном в 1954 году, сообщает Comicbook.
Дело в том, что в первых версиях фильма Годзилла создавался без помощи компьютерной графики и актеру приходилось надевать специальный костюм.
В 2010 году Накадзима написал мемуары под названием "Моя жизнь в шкуре монстра", подробно рассказав про все трудности, с которыми пришлось сталкиваться во время съемок.
Напомним, киностудия Toho выпустила первый фильм про Годзиллу в 1954 году.
Как сообщалось ранее, 3 августа умер британский актер Роберт Харди, известный по роли министра магии Корнелиуса Фаджа в фильмах о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.