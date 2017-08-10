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    Культура

    В США госпитализировали певицу, выступившую с призывом о помощи

    (обновлено: )22001
    Шинейд О'Коннор ранее заявила, что страдает тяжелыми душевными расстройствами, проживает в мотеле американского штата Нью-Джерси и "борется за свою жизнь". В настоящее время она находится в больнице в Нью-Джерси.
    Ирландская певица Шинейд О'Коннор
    Шинейд О'Коннор/Facebook, скриншот видео

    КИЕВ, 10 авг – РИА Новости Украина. Ирландская певица Шинейд О'Коннор госпитализирована в США после появления в Facebook ее видео с призывом о помощи и признанием о тяжелом душевном состоянии, сообщает издание Daily Mail.

    Ранее сообщалось, что О'Коннор обратилась к своим друзьям с эмоциональным призывом о помощи, заявив, что страдает тяжелыми душевными расстройствами. В своем аккаунте в Facebook 50-летняя певица разместила видеозапись, в которой сообщила, что проживает в мотеле американского штата Нью-Джерси и "борется за свою жизнь". Кроме того, она чувствует себя одинокой, после того как ее лишили опеки над 13-летним сыном.

    По данным издания, после публикации видео фанаты О'Коннор поехали в мотель, чтобы предложить ей свою помощь, а шотландская певица Энни Леннокс стала искать ее друзей и родственников.

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    CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP
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    На данный момент О'Коннор находится в больнице в Нью-Джерси, отмечает газета. Друг певицы написал от ее имени в Facebook, что она "окружена любовью и получает наилучшую помощь".

    О'Коннор, у которой было диагностировано биполярное расстройство, в июне прошлого года опровергала сообщения о том, что прыгнула с моста в попытке покончить с собой. За месяц до этого она пропала без вести, не вернувшись с прогулки. Тогда полиция ее обнаружила в течение суток.

    В 1990 году О`Коннор получила престижную музыкальную премию "Грэмми" за альбом I Do Not Want What I Haven't Got. Информация о нервном расстройстве певицы появлялась на протяжении всей ее музыкальной карьеры, так же она несколько раз заявляла об уходе из музыкального бизнеса.

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