Певица Мэрайя Кэри чрезвычайно поправилась

ALFREDO ESTRELLA / AFP

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Американская певица Мэрайя Кэри в последнее время заметно располнела, из-за чего ее даже начали подозревать в беременности. Как пишет Woman.ru, по последним данным, вес артистки достиг отметки в 120 килограммов.

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Однако саму Мэрайю устраивает ее внешний вид, поскольку она продолжает выступать в Лас-Вегасе в колготках и боди со стразами.

Как отмечает издание, 47-летняя Мэрайя Кэри уже не первый год ведет упорную борьбу с лишним весом. Временами ей удавалось похудеть, но в последнее время звезда явно даже не думает о тренировках и диетах.

radulova.livejournal.com Мэрайя Кери

По некоторым данным, певица никак не может прийти в себя после болезненного разрыва с австралийским миллиардером Джеймсом Пэкером.

НАпомним, в начале года в сети активно обсуждалось выступление Мэрайи Кэри на Таймс-сквер в новогоднюю ночь. Кэри не смогла "попасть" в собственную фонограмму и просто двигалась на сцене под музыку.