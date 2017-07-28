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    Культура

    Певица Мэрайя Кэри чрезвычайно поправилась

    (обновлено: )32201
    47-летняя Мэрайя Кэри уже не первый год ведет упорную борьбу с лишним весом. Временами ей удавалось похудеть, но в последнее время звезда явно даже не думает о тренировках и диетах.
    Мэрайя Кери
    ALFREDO ESTRELLA / AFP

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Американская певица Мэрайя Кэри в последнее время заметно располнела, из-за чего ее даже начали подозревать в беременности. Как пишет Woman.ru, по последним данным, вес артистки достиг отметки в 120 килограммов.

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    Однако саму Мэрайю устраивает ее внешний вид, поскольку она продолжает выступать в Лас-Вегасе в колготках и боди со стразами. 

    Как отмечает издание, 47-летняя Мэрайя Кэри уже не первый год ведет упорную борьбу с лишним весом. Временами ей удавалось похудеть, но в последнее время звезда явно даже не думает о тренировках и диетах.

    radulova.livejournal.com
    Мэрайя Кери

    По некоторым данным, певица никак не может прийти в себя после болезненного разрыва с австралийским миллиардером Джеймсом Пэкером. 

    НАпомним, в начале года в сети активно обсуждалось выступление Мэрайи Кэри на Таймс-сквер в новогоднюю ночь. Кэри не смогла "попасть" в собственную фонограмму и просто двигалась на сцене под музыку.

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