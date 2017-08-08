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    Культура

    Известная певица, страдающая душевным расстройством, попросила о помощи

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    50-летняя певица разместила видеозапись, в котором сообщила, что проживает в мотеле американского штата Нью-Джерси и "борется за свою жизнь".
    Шинейд О'Коннор
    facebook.com/Шинейд О'Коннор

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Известная ирландская певица Шинейд О'Коннор попросила у своих друзей помощи, заявив, что страдает тяжелыми душевными расстройствами. Обращение было опубликовано на ее странице в Facebook.

    50-летняя певица разместила видеозапись, в котором сообщила, что проживает в мотеле американского штата Нью-Джерси и "борется за свою жизнь". Кроме того, она чувствует себя одинокой, после того как ее лишили опеки над 13-летним сыном.

    Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает, что местная полиция провела "проверку благополучия", но не застала певицу в номере. Представитель правоохранителей заявил, что О'Коннор больше не проживает мотеле, и полиции не известно о ее местонахождении.

    Позднее в Facebook появилось сообщение, где от имени певицы говорилось, что с ней все нормально.

    О'Коннор, у которой было диагностировано биполярное расстройство, в июне прошлого года опровергала сообщения о том, что прыгнула с моста в попытке покончить с собой. За месяц до этого она пропала без вести, не вернувшись с прогулки. Тогда полиция ее обнаружила в течение суток.

    В 1990 году О`Коннор получила престижную музыкальную премию "Грэмми" за альбом I Do Not Want What I Haven't Got. Летом 2003 года исполнительница объявила, что покидает музыкальный бизнес.

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