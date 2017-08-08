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    Культура

    Умер "крестный отец" Аллы Пугачевой

    (обновлено: )131
    Павел Слободкин. Архивное фото
    wikipedia

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Скончался народный артист РФ, основатель ВИА "Веселые ребята" Павел Слободкин, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента культуры Москвы во вторник.

    "Да, скончался", — подтвердила собеседница агентства.

    Она уточнила, что похороны, по предварительным данным, состоятся 10 августа. Место захоронения пока обсуждается.

    "Веселые ребята" — советский и российский ансамбль. Лауреат Всесоюзных и международных конкурсов. Семикратный лауреат Всесоюзного песенного фестиваля "Песня года". Обладатель высшей награды "Платиновый диск № I" (2006 год) за абсолютный рекорд в СССР и России по продажам пластинок — 179 млн 850 тыс. копий. В 1988 году решением Минкультуры СССР утвержден в статусе музыкального театра.

    Осенью 1974 года Павел Слободкин пригласил в ансамбль молодую певицу Аллу Пугачеву.

    wikipedia
    Алла Пугачева и ВИА "Веселые ребята", 1975 год

    Итогом этого творческого содружества стала победа (Гран-при) Пугачевой на международном конкурсе эстрадной песни "Золотой Орфей" в 1975 году с песней "Арлекино", которую обработал и аранжировал Павел Слободкин. Эта песня принесла ей всесоюзную популярность. 

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