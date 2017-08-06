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    В Москве определились с похоронами экс-лидера "Иванушек"

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    Как сообщил РИА Новости исполнительный продюсер центра Игоря Матвиенко Андрей Лукинов, экс-солиста группы "Иванушки International" похоронят в понедельник.
    Участник группы Иванушки International Олег Яковлев
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы в понедельник. Об этом сообщил РИА Новости исполнительный продюсер центра Игоря Матвиенко Андрей Лукинов.

    Экс-участник популярной группы Иванушки International Олег Яковлев
    olegyakovlev.com
    "Иванушки International" минус Олег Яковлев

    Олег Яковлев стал солистом группы "Иванушки International" в марте 1998 года. Официально певец, начавший в 2012 году сольную карьеру, ушел из группы в 2013 году. Яковлев скончался на 48-м году жизни 29 июня в одной из московских больниц после тяжелой болезни и был кремирован.

    "Олега Яковлева похоронят завтра на Троекуровском кладбище", — сообщил Лукинов.

    Ранее сообщалось, что председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, детей и материнства, заслуженная артистка РФ Диана Гурцкая обратилась к властям Москвы с просьбой захоронить прах Яковлева на Ваганьковском кладбище столицы, чтобы почтить память артиста могли не только родные и близкие, но и поклонники его таланта.

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