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    Культура

    Посол Украины призвал исключить лидера Scooter из жюри немецкого шоу

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (378)

    (обновлено: )15505
    Андрей Мельник призвал организаторов кастинг-шоу DSDS исключить из жюри Эйч Пи Бакстера, который злостно нарушает законы другого государства.
    Солист немецкой группы Scooter Эйч Пи Бакстер
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал организаторов немецкого шоу "Германия ищет суперзвезду" исключить из состава жюри солиста Scooter Эйч Пи Бакстера после выступления его группы в Крыму.

    Смотрите также: Выступление группы Scooter в Крыму

    "Призвал организаторов кастинг-шоу DSDS исключить из жюри Эйч Пи Бакстера, который злостно нарушает законы другого государства", — написал посол на своей странице в Twitter.

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