Посол Украины призвал исключить лидера Scooter из жюри немецкого шоу

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал организаторов немецкого шоу "Германия ищет суперзвезду" исключить из состава жюри солиста Scooter Эйч Пи Бакстера после выступления его группы в Крыму.

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"Призвал организаторов кастинг-шоу DSDS исключить из жюри Эйч Пи Бакстера, который злостно нарушает законы другого государства", — написал посол на своей странице в Twitter.

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