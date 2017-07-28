Британский музей 6 лет скрывал пропажу кольца стоимостью почти $1 млн

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КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Администрация Британского музея в Лондоне в течение шести лет замалчивала факт пропажи кольца с бриллиантами стоимостью 750 тысяч фунтов стерлингов ($985,7 тыс.), пишет Guardian.

Украшение, произведенное компанией Cartier, было потеряно в 2011 году. Музей получил его в дар от анонимного спонсора, кольцо находилось в хранилище музея, недоступном для посетителей.

Обстоятельства исчезновения украшения остаются неизвестными. Сотрудники музея сообщили о потере в полицию, но правоохранительные органы отказались вести расследование инцидента. Поиски были возобновлены в 2016 году, но их результаты не разглашаются.

По словам экспертов, если кольцо пропало при хранении и перевозке, инцидент может быть следствием неграмотного управления музеем. Если же оно было украдено, администрации должна была уведомить об этом общественность. В любом случае, систему безопасности учреждения необходимо усовершенствовать, настаивают эксперты.

Ранее сообщалось, что ювелир из Украины осужден в РФ за неуплату пошлин при ввозе бриллиантов.