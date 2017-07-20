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    Во Франции певица погибла во время концерта от удара тока - СМИ

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    По информации французских СМИ, 35-летняя певица участвовала в фестивале Léo Ferré и во время выступления ее ударило током, Барбара Вельденс скончалась от остановки сердца.
    Французская певица Барбара Вельденс
    Барбара Вельденс, facebook

    КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Французская певица Барбара Вельденс скончалась от удара током прямо во время выступления на юго-западе Франции, сообщает радиостанция Europe 1.

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    По данным радиостанции, 35-летняя певица участвовала в фестивале Léo Ferré в департаменте Лот. Концерт проходил в церкви Нотр-Дам де Корделье в городе Гурдон. Во время выступления в среду вечером певицу ударило током, она скончалась от остановки сердца. Прибывшие на место медики не смогли ее спасти.

    В настоящий момент французская жандармерия расследует обстоятельства случившегося. "В ближайшие недели мы увидим, потребуется ли переквалификация", — цитирует радиостанция заявление прокуратуры. Расследование также поможет установить причины технической неполадки, повлекшей гибель Вельден.

    Фестиваль, в котором принимала участие певица, должен был завершиться в пятницу вечером, однако после произошедшей трагедии два последних дня музыкального праздника были отменены, передает радиостанция.

    В 2016 году Барбара Вельденс получила 1-й приз конкурса молодых талантов на фестивале Жака Бреля, а также награду "открытие эстрады" академии Шарля Кроса. 3 февраля она выпустила свой первый студийный альбом Le grand H de l'homme.

    Ранее сообщалось, что в Москве умер актер театра и кино Владимир Толоконников, сообщила РИА Новости представитель театра Лермонтова в Алма-Ате, где долгое время работал Толоконников. Широкую известность актер получил после фильма Владимира Бортко "Собачье сердце" по повести Михаила Булгакова, в котором снялся в 1988 году в роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова.

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