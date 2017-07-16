Скончалась автор серии романов о знаменитой Анжелике

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. В возрасте 95 лет умерла французская писательница, автор серии исторических романов об Анжелике Анн Голон, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на семью писательницы.

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Как сообщила дочь писательницы, Голон скончалась в пятницу в Версале.

Серия романов об Анжелике, которую Голон написала вместе с мужем, состоит из 13 книг, на основе которых в 1960-х годах и в 2013 году были сняты экранизации.

Как сообщалось ранее, в Москве в субботу на 75-м году жизни скончался актер театра и кино Владимир Толоконников.