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    Культура

    В загадочном триллере "Эгрегор" Левицкого снялись пограничники Украины

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    Фильм повествует о загадочных орденах, и частично о событиях на Майдане Незалежности во время Революции достоинства. Местом развития событий станет Киев, а некоторые локации фильма сняты в аэропорту "Борисполь".
    Кадр из фильма Эгрегор Любомира Левицкого

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Известный украинский режиссер Любомир Левицкий снял новый мистический триллер в духе "Кода Да Винчи" под названием "Эгрегор".

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    Для съемок были приглашены настоящие украинские пограничники из Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", сообщает пресс-служба ГПСУ.

    Фильм повествует о загадочных тайных орденах, и частично о событиях на Майдане Незалежности во время Революции достоинства.

    Местом развития событий станет Киев, а некоторые локации фильма сняты в аэропорту "Борисполь". 

    Съемки проходят не только в Украине, но и в Польше, Франции, Германии. 

    Отметим. что само слова "эгрегор" в оккультных религиозных движениях означает душу вещи, ангела, "ментальный конденсат", порождаемый мыслями и эмоциями людей и обретающий самостоятельное бытие.

    По мнению приверженцев, эгрегорами обладают реликвии, памятные вещи и прочие предметы, которые, по их мнению, помогают им либо, наоборот, несут проклятие. 

    Режиссер Любомир Левицкий связал некоторым образом это понятие в своем фильме с событиями на Майдане в 2014 году.

    Как сообщалось ранее, кинокомпания Kinorob ведет работу над экранизацией исторической драмы о дочери князя Ярослава Мудрого — Анне Ярославне.

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