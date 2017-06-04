В загадочном триллере "Эгрегор" Левицкого снялись пограничники Украины

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Известный украинский режиссер Любомир Левицкий снял новый мистический триллер в духе "Кода Да Винчи" под названием "Эгрегор".

Для съемок были приглашены настоящие украинские пограничники из Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", сообщает пресс-служба ГПСУ.

Фильм повествует о загадочных тайных орденах, и частично о событиях на Майдане Незалежности во время Революции достоинства.

Местом развития событий станет Киев, а некоторые локации фильма сняты в аэропорту "Борисполь".

Съемки проходят не только в Украине, но и в Польше, Франции, Германии.

Отметим. что само слова "эгрегор" в оккультных религиозных движениях означает душу вещи, ангела, "ментальный конденсат", порождаемый мыслями и эмоциями людей и обретающий самостоятельное бытие.

По мнению приверженцев, эгрегорами обладают реликвии, памятные вещи и прочие предметы, которые, по их мнению, помогают им либо, наоборот, несут проклятие.

Режиссер Любомир Левицкий связал некоторым образом это понятие в своем фильме с событиями на Майдане в 2014 году.

Как сообщалось ранее, кинокомпания Kinorob ведет работу над экранизацией исторической драмы о дочери князя Ярослава Мудрого — Анне Ярославне.