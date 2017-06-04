наверх
04.06.201705:05
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    Киану Ривз сыграет в российском фильме о Пеппи

    17
    По словам кинопродюсера Алексея Петрухина, голливудский актер Киану Ривз сыграет одну из главных ролей российском фильме "Пеппи". Его роль - охотник на ведьм.
    Актер Киану Ривз. Архивное фото
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

    С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Голливудский актер Киану Ривз сыграет в российском фильме "Пеппи" отца девочки, являющегося охотником на ведьм, заявил кинопродюсер Алексей Петрухин РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

    Флаг Евросоюза
    Украинское фото
    Сюрприз! Ассоциация с ЕС ставит крест на членстве в ЕС

    "Одна из главных ролей. Мужская главная роль. Он — охотник на ведьм", — сказал Петрухин.

    Собеседник агентства также отметил, что фильм не преследует цели точно передать содержание книги, картина будет снята лишь по ее мотивам.

    Ранее Петрухин сообщил, что фильм "Пеппи" о приключениях героини Астрид Линдгрен может выйти в 2019 году.

    Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

    Ранее сообщалось, что Киану Ривз готов вернуться в мир "Матрицы" спустя 14 лет после выхода последней части культового фэнтези, однако сделает это только при условии участия в реализации проекта режиссеров Вачовски.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Скотланд-Ярд подтверждает гибель двух человек во время терактов в Лондоне
    Теракт на Лондонском мосту
    В Луцке очередного "мажора" ловили 8 экипажей полиции
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева
    Дьяченко о переименовании проспекта Ватутина в проспект Шухевича
    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Порошенко боится правых радикалов - политолог. Видео
    "Нацкорпус" и добробаты: штурмы во Львове и Киеве