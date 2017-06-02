Украина совместно с Францией снимут фильм об Анне Ярославне

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Кинокомпания Kinorob ведет работу над экранизацией исторической драмы о дочери князя Ярослава Мудрого — Анне Ярославне, сообщает film.ua.

Лента совместного производства Украины и Франции получила рабочее название Анна Киевская / Anna de Kiev. От французской стороны участвует кинокомпания Dada Films.

"Сейчас финализируется работа над сценарием и утвержден основной состав съемочной группы", — гоорится в сообщении.

Съемки запланированы на лето-осень 2018 года на территории Франции и Украины. В широкий прокат фильм выйдет в 2019 году.

Сюжет фильма основан на историческом романе французской писательницы Жаклин Доксуа Анна Киевская, королева Франции.

Режиссером-постановщиком картины выступит трехкратный обладатель премии Сезар Ив Анжело, а оператором — Сергей Михальчук.

"Историческая фигура Анны Ярославны полна огромной энергии, и сегодня, как и 1000 лет назад, приковывает пристальное внимание и нередко становится предметом исторических споров в современной Европе. Наш фильм призван дать исчерпывающий ответ о происхождении княжны Киевской — королевы Франции", — отметила продюсер проекта Оксана Мельничук.

Напомним, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции, Путин отметил, что история российско-французских отношений имеет глубокие корни. В частности, напомнил он, младшая дочь великого князя Ярослава Мудрого Анна была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц как минимум двух европейских династий – Бурбонов и Валуа, – одна из которых до сих пор правит в Испании.