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    Культура

    СМИ назвали лекарства, которые принял перед смертью лидер Soundgarden

    (обновлено: )27
    Корнелл в значительных количествах принял успокоительное ативан (лоразепам), а также другие препараты, в том числе антагонист наркотических анальгетиков наркан.
    Лидер группы Soundgarden Крис Корнелл
    Facebook Ken Settle

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Вокалист американской группы Soundgarden Крис Корнелл перед смертью принял семь различных лекарств, сообщает издание Rolling Stone со ссылкой на отчет о вскрытии.

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    По данным отчета, Корнелл в значительных количествах принял успокоительное ативан (лоразепам), а также другие препараты, в том числе антагонист наркотических анальгетиков наркан. Несмотря на их количество, принятые Корнеллом лекарства "не являются причиной смерти", говорится в отчете.

    Крис Корнелл скончался 18 мая в США в возрасте 52 лет. Он был обнаружен без сознания на полу ванной комнаты в одном из отелей Детройта.

    Корнелл известен в качестве вокалиста групп Soundgarden и Audioslave. Также он выпустил несколько сольных альбомов. Певец занимался благотворительностью и являлся основателем фонда Chris and Vicky Cornell Foundation, который оказывает помощь детям, лишившимся жилья или столкнувшимся с бедностью, жестоким обращением или недостатком родительского внимания.

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