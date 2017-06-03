СМИ назвали лекарства, которые принял перед смертью лидер Soundgarden

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Вокалист американской группы Soundgarden Крис Корнелл перед смертью принял семь различных лекарств, сообщает издание Rolling Stone со ссылкой на отчет о вскрытии.

По данным отчета, Корнелл в значительных количествах принял успокоительное ативан (лоразепам), а также другие препараты, в том числе антагонист наркотических анальгетиков наркан. Несмотря на их количество, принятые Корнеллом лекарства "не являются причиной смерти", говорится в отчете.

Крис Корнелл скончался 18 мая в США в возрасте 52 лет. Он был обнаружен без сознания на полу ванной комнаты в одном из отелей Детройта.

Корнелл известен в качестве вокалиста групп Soundgarden и Audioslave. Также он выпустил несколько сольных альбомов. Певец занимался благотворительностью и являлся основателем фонда Chris and Vicky Cornell Foundation, который оказывает помощь детям, лишившимся жилья или столкнувшимся с бедностью, жестоким обращением или недостатком родительского внимания.