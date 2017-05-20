В России посадят организатора концертов Юрия Антонова

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Организатор концертов Илья Крикунов приговорен Мособлсудом к году и 11 месяцам лишения свободы за злоупотребление доверием певца Юрия Антонова. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

"Приговор Красногорского суда Московской области от 6 декабря 2016 года в отношении Крикунова Ильи отменить. Признать Крикунова Илью виновным в совершении преступления, предусмотренного статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), по которой назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 11 месяцев в колонии-поселении", — решил суд.

По версии следствия, обвиняемый организовал ряд концертов певца Юрия Антонова, за некоторые из которых он расплатился с артистом подложной платежкой.

Суд также взыскал с подсудимого в пользу Юрия Антонова 2,3 миллиона рублей в счет возмещения материального ущерба.

По предыдущему приговору Крикунов получил два года колонии, но был освобождён от обязанности погасить ущерб перед Антоновым.

Адвокат певца Сергей Жорин воздержался от комментариев.

Ранее сообщалось, что советский и российский композитор, эстрадный певец и поэт Юрий Антонов внесен в базу сайта "Миротворец" в связи с посещением Крыма без согласования с Киевом.