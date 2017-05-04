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    Культура

    Российский певец Юрий Антонов попал в базу данных сайта "Миротворец"

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    Взять и запретить. Культурная война с РФ (247)

    (обновлено: )20515
    Как сообщается на сайте "Миротворец", Юрий Антонов попал в базу данных за "незаконное пересечение государственной границы Украины" - он дважды посещал Крым в 2014 году.
    Композитор Юрий Антонов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Советский и российский композитор, эстрадный певец и поэт Юрий Антонов внесен в базу сайта "Миротворец" в связи с посещением Крыма без согласования с Киевом.

    Стас Пьеха
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Скандальная база "Миротворца": российские артисты под прицелом

    Как сообщается на сайте "Миротворец", Антонов попал в базу данных за "незаконное пересечение государственной границы Украины" — он дважды посещал Крым в 2014 году.

    Также в базу данных сайта за посещение Крыма попал и известный российский актер Игорь Петренко.

    Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса Евровидение-2017 от РФ Юлии Самойловой. Позже Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, певица не примет участие в Евровидении-2017.

    Также в базу данных сайта внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, репер Баста, певица Нюша, Дима Билан и известный путешественник Федор Конюхов, актеры Дмитрий Харатьян, Дмитрий Певцов и Ольга Кабо.

    Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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