Скандал во время выступления Джамалы: это была провокация - Бебешко

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Во время выступления Джамалы на Евровидении на сцену вышел человек во флаге Австралии и показал всем зрителям голые ягодицы. Его мгновенно вывели охранники. Этим мужчиной оказался скандально известный пранкер Виталий Седюк.

Этот конфуз в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал музыкальный продюсер Владимир Бебешко.

"Конечно, это был скандал. И я думаю, что это вина даже не охраны, потому что охрана сработала через 5 секунд. Это большая ошибка режиссера, который сидел за пультом. Если он увидел, что какой-то человек выскочил из зала, он должен был переключиться на другой план, на публику. Это была провокация, чтобы об этом говорили. Режиссер за это ответит, это его компетенция. Максимально, его даже могут посадить", — заявил продюсер.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что украинский пранкер Виталий Седюк, который снял штаны на сцене во время финала Евровидения в Киеве, был задержан, ему грозит штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.