В Украину прибыли первые конкурсанты Евровидения

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В Киев прибыли первые 13 участников международного песенного конкурса Евровидение-2017, отборочные выступления которого начнутся в Киеве уже 9 мая. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Артистов встречали в аэропортах "Борисполь" и "Киев". Они прилетели рейсами "Баку-Киев", "Лондон-Киев", "Стамбул-Киев" и "Дубаи-Киев".

Пограничники отмечают, что для встречи участников и гостей конкурса прошли отдельные учения, чтобы одновременно и обеспечить безопасность иностранцам, и не создать лишних неудобств.

Ранее заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Алексей Резников сообщил, что Киев полностью готов к проведению песенного конкурса Евровидение-2017.