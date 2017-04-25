Элтон Джон оказался в реанимации из-за опасной инфекции

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Легендарный британский певец Элтон Джон попал в реанимацию из-за бактериальной инфекции и провел в отделении два дня, передает агентство Рейтер со ссылкой на представительницу певца Френ Кертис.

По словам представительницы певца, Джон "тяжело заболел" в ходе полета из Южной Америки в Великобританию. Тип инфекции не был определен, но она была "необычной". "Инфекции такого рода – редкие и потенциально смертельные", — говорится в сообщении.

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Сообщается, что в связи с инфекцией Джон отменил все оставшиеся концерты в апреле и мае. Певец принес извинения поклонникам.

Кавалер ордена Британской империи, сэр Элтон Джон на протяжении своей 50-летней карьеры продал более 250 миллионов пластинок, 52 сингла Элтона Джона входили в британский топ-40. Певец занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone. Джон — один из самых коммерчески успешных исполнителей, 23 его сингла входили в американский топ-40, 16 попадали в первую десятку и шесть поднимались на первое место. Один из них — Candle in the Wind 1997 — разошелся 37-миллионным тиражом.