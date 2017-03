Биография Элтона Джона, отмечающего 70-летие. Справка

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Британский певец Элтон Джон отмечает в субботу 70-летие.

Ниже приводится биографическая справка.

Британский поп-певец, пианист и композитор сэр Элтон Джон (Elton John), настоящее имя Реджиналд Кеннет Дуайт (Reginald Kenneth Dwight), родился 25 марта 1947 года в Пиннере, графство Мидлсекс, Англия.

Его отец, Стэнли Дуайт, служил командиром эскадрильей ВВС и видел сына редко, мальчика воспитывала мать Шейла. Родители развелись в 1962 году.

Реджиналд впервые сел за пианино в четырехлетнем возрасте. В 1959-1964 годах он обучался в Королевской академии музыки в Лондоне, выиграв стипендию на обучение.

В 1965-1967 годах играл в группе Bluesology.

После того, как группа распалась, написал два десятка песен на стихи начинающего поэта Берни Топина. В 1967 году была записана его первая композиция на стихи Топина Scarecrow.

В том же году взял псевдоним Элтон Джон.

В 1969 году Элтон Джон начал свою сольную карьеру дебютным диском Empty Sky. Хит-синглами стали песни Lady Samantha, It's Me That You Need. Его композиция Your Song; попала в лучшую десятку синглов, а в 2003 году была записана и выпущена вновь, во второй раз став хитом.

В 1970 году певец собрал собственную группу, в которую помимо него самого вошли бас-гитарист Ди Мюррей и барабанщик Найджел Олссон, впоследствии к ним присоединился гитарист Дэйви Джонстоун. Первый альбом EltonJohn, выпущенный в 1970 году в США получил платиновый статус.

В 1973 году Элтон Джон выпустил альбом Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, ставший золотым и включавший в том числе сингл №1 Crocodile Rock. В этом же году вышел его двойной альбом Goodbye Yellow Brick Road, который достиг первого места в альбомном чарте Billboard. В том же году Джон стал лучшим исполнителем года по версии Billboard.

В 1974 году альбом Caribou и сборник лучших хитов Greatest Hits стали золотыми, а синглы Bennie and the Jets, Don't Let the Sun Go Down on Me и кавер-версия песни группы Beatles Lucy in the Sky with Diamonds вошли в лучшую десятку. В 1975 году Элтон Джон получил звезду на голливудской Аллее Славы.

В середине 1970-х годов его 16 синглов, выпущенных подряд, вошли в Top 20, а 12 из них – в Top 5.

Альбом BlueMoves (1976) стал последним, все песни в котором принадлежали перу Берни Топина. Начиная с альбома ASingleMan Джон стал сотрудничать с другими авторами, среди которых Гари Осборн, Том Робинсон, Тим Райс и другие.

Альбомы Sleeping With The Past (1989) и The One (1992) стали платиновыми, а последний попал в Top 10.

В сентябре 1997 года певец участвовал в траурной церемонии, посвященной гибели принцессы Дианы, исполнив обновленную версию песни Candle In The Wind.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Музыкант Элтон Джон

В 2000 году за рок-оперу "Аида" он получил премию "Грэмми". В том же году был выпущен концертный альбом At Last – One Night Only – запись выступлений Элтона Джона в Мэдисон-сквер-гарден.

В 2000-х годах певец выпустил альбомы Songs From the West Coast (2001); Peachtree Road (2004); The Captain & The Kid (2006); Rocket Man-Number Ones (2007); The Union (2010); Good Morning To The Night (2012); The Diving Board (2013); Wonderful Crazy Night (2016).

Всего им было записано свыше 30 альбомов.

Элтон Джон написал музыку ко многим фильмам, среди них анимационные картины "Король Лев" (Lion King, 1993), "Дорога на Эльдорадо" (Road to El Dorado, 2000), "Гномео и Джульетта" (Gnomeo & Juliet, 2011).

Он продюсировал ряд кинопроектов, среди которых музыкальный фильм-спектакль "Великие представления" (Great Performances, 2003), комедия "Мальчик в девочке" (It's a Boy Girl Thing, 2006), анимационный фильм "Гномео и Джульетта" (2011).

В 2011 году им была создана собственная компания Rocket Music Entertainment Group.

В 1976-1990 годах он был председателем английского футбольного клуба "Уотфорд", с 1990 года является президентом клуба.

В честь Элтона Джона в 2014 году была названа новая трибуна на домашнем стадионе "Уотфорда".

В 1992 году певец основал собственный благотворительный фонд по борьбе со СПИДом.

Элтон Джон был 11 раз номинирован на премию "Грэмми" и пять раз стал ее обладателем в 1986, 1991, 1994, 1997 и 2000 годах. В 2001 году получил почетную премию "Грэмми" (Grammy Legend Award). В 1995 году стал обладателем премии "Оскар" в номинации "лучшая песня к фильму". Обладатель премии "Тони" (2000). Лауреат 12 премий Ivor Novello Awards (1973-2000).

В 1993 году певец был удостоен степени офицера французского ордена Искусств и литературы, в 1996 году он стал кавалером ордена Британской империи, в 1998 году удостоен рыцарского звания.

В 2002 году Джон стал почетным доктором Королевской академии музыки, с 2004 года – член Британской академии композиторов.

В 2013 году Элтон Джон стал первым лауреатом премии Brits Icon Award.

В 2015 году в честь певца был назван вид ракообразных, найденный у берегов Индонезии.

Элтон Джон был женат на Ренате Блауел.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Концерт Элтона Джона

В 2014 году, после того, как в Англии и Уэльсе вступил в силу закон, разрешающий однополые браки, Элтон Джон официально зарегистрировал свои отношения с гражданским партнером – канадским кинорежиссером и продюсером Дэвидом Фернишем. У пары два сына от суррогатных матерей: Захари Джексон Левон Ферниш-Джон и Элайджа Джозеф Даниэль Ферниш-Джон, появившиеся на свет в 2010 и 2013 годах.