Элтон Джон скорбит в связи с утратой Джорджа Майкла

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Британский певец Элтон Джон, который долгое время находился в ссоре с Джорджем Майклом и возобновил дружеские отношения только в 2011 году, в понедельник написал в своем аккаунте Instagram, что скорбит в связи с кончиной близкого друга, сообщает РИА Новости.

Джордж Майкл скончался у себя дома в возрасте 53 лет в рождественские выходные. Певцы находились в ссоре из-за наркотической зависимости Майкла и помирились только в 2011 году. После примирения Майкл выступил на благотворительном концерте в помощь фонду Элтона Джона по борьбе со СПИДом.

"Я глубоко шокирован. Я потерял любимого друга – самую добрую и щедрую душу и блестящего артиста. Мое сердце с его семьей, друзьями и всеми фанатами", — написал Элтон Джон.

За время карьеры Майкла, как сольной, так и в составе дуэта Wham! было продано около ста миллионов его записей. Самым популярными синглами певца стали Last Christmas, Wake me up before you go-go и записанная совместно с Элтоном Джоном Don"t let the sun go down on me.

Соболезнования в социальных сетях Twitter и Instagram выразили также музыканты Марк Ронсон, Лиам Галлахер, Райан Адамс и лидер британской оппозиции Джереми Корбин.

На данный момент причина смерти Джорджа Майкла остается неизвестной. Полиция сообщила, что "подозрительных обстоятельств" нет.