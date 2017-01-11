Элтон Джон перенес концерт в Дубае из-за проблем со здоровьем - СМИ

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Британский певец Элтон Джон перенес концерт в Дубае из-за срочной "медицинской процедуры", сообщил информационный портал Gulf News со ссылкой на заявление организаторов выступления.

Концерт 69-летнего музыканта был назначен на 20 января. Перенос стал вторым по счету — в декабре прошлого года Джон не смог выступить в ОАЭ из-за гриппа.

Организаторы не уточнили, с каким заболеванием связан новый перенос, но отмечается, что угрозы жизни артиста нет. Концерт в Дубае Джон теперь даст 8 декабря 2017 года.

Согласно сайту певца, с февраля по июль у него запланированы гастроли по всему миру, об их возможном переносе не сообщается.