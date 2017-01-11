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Элтон Джон перенес концерт в Дубае из-за проблем со здоровьем - СМИ

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Сообщается, что концерт 69-летнего певца и композитора Элтона Джона был запланирован на 20 января, но перенесен из-за срочной "медицинской процедуры".
Британский музыкант и композитор Элтон Джон
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Британский певец Элтон Джон перенес концерт в Дубае из-за срочной "медицинской процедуры", сообщил информационный портал Gulf News со ссылкой на заявление организаторов выступления.

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Концерт 69-летнего музыканта был назначен на 20 января. Перенос стал вторым по счету — в декабре прошлого года Джон не смог выступить в ОАЭ из-за гриппа.

Организаторы не уточнили, с каким заболеванием связан новый перенос, но отмечается, что угрозы жизни артиста нет. Концерт в Дубае Джон теперь даст 8 декабря 2017 года.

Согласно сайту певца, с февраля по июль у него запланированы гастроли по всему миру, об их возможном переносе не сообщается.

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